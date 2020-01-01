В Харькове прохожие предотвратили похищение и задержали похитителя

Позднее полицейские задержали второго нападавшего.

Работники полиции устанавливают обстоятельства похищения человека в Харькове. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 35 и 39 лет.

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Отмечается, что 5 августа в Слободской отдел полиции Харькова от прохожего поступило сообщение о том, что около 15:30 на улице Аэрофлотской у дома № 14 неизвестные устроили ссору с мужчиной. Последнего злоумышленники пытались насильно посадить в салон автомобиля.

С помощью граждан один из злоумышленников был задержан на месте преступления. 36-летнему пострадавшему оказали необходимую помощь. Остальные трое неизвестных сели в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении. Через некоторое время работники полиции задержали еще одного нападающего.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей мужчину похитили из-за наследства. Организатором похищения оказался родственник.