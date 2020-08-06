США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.

Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что федеральные агенты более года вели расследование против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем несколько раз приезжали в Украину и встречались с Генпрокурором Русланом Рябошапкой (последний визит был в феврале текущего года) и следователями НАБУ.

Так, в ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости в период примерно с 2008 по 2013 год.

Таким образом, среди прочих, были приобретены четыре небоскреба в центре Кливленда, указано в сообщении.

В то же время, как указано в статье, в бухгалтерских книгах ПриватБанка в процессе расследования НБУ была выявлена недостача в размере 5,5 миллиарда долларов. Регулятор обвинил в дефиците основных акционеров банка Коломойского и Боголюбова, назвав их действия "масштабным и скоординированным мошенничеством".

При этом избежать разорения ПриватБанка удалось благодаря средствам налогоплательщиков, которыми украинское правительство покрыло недостачу.

Напомним, в американском штате Кливленд созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать финансовые преступления Коломойского, которого подозревают в отмывании денег с ПриватБанка.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 августа сотрудники ФБР провели обыски в офисах фирмы Коломойского в Кливленде.

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