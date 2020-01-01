На КПВВ на Донбассе образовались большие очереди

Причина - сбой в работе приложения "Дій вдома".

Сегодня, 7 августа, в зоне ООС на КПВВ “Станица Луганская“ и “Новотроицкое“ образовались большие очереди, сообщает РБК-Украина. Причина – сбой в работе приложения “Дій вдома“.

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Пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб признал, что был сбой в работе приложения.

На КПВВ “Станица Луганская“ в пятницу ожидали до 100 граждан, а по стоянию на 16:00 на контролируемую территорию прошло 379 человек.

Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко тоже заявила о проблемах с приложением. Но на КПВВ “Новотроицкое“ сейчас ситуация уже наладилась.

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Украинские пограничники в рамках своих полномочий приняли меры, чтобы граждане быстрее пересекали линию разграничения.

Ранее стало известно, что на КПВВ в Марьинке умер мужчина 1961 года рождения, который хотел попасть на территорию “ДНР“. Причина смерти – сердечный приступ.