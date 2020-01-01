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За год пассажиропоток с материковой Украины в Крым упал в 10 раз – ГПСУ

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Пограничники регистрируют резкое сокращение пассажиропотока. Причиной считают карантин по обе стороны админграницы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГПСУ

В сравнении с прошлым годом пассажиропоток между материковой Украиной и оккупированным Крымом за год уменьшился в 10 раз. Об этом в программе “На самом деле: Крым“ в эфире телеканала “ДОМ“ сообщил пресс-секретарь Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов.

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“По сравнению с прошлым годом, в этот же примерно период за сутки пересекали админграницу около 8-10 тысяч человек, а сейчас это в десять раз меньшее количество. В первую очередь, это вызвано тем, что карантин все же действует и в нашем государстве, и за рубежом – поэтому меньше людей пересекает админграницу“, - отметил Шевцов.

По его словам, за прошедшие сутки пассажиропоток в обоих направлениях, как с материковой части Украины, так и из оккупированного Крыма на материк, - всего 1400 человек. Это касается трех КПВВ “Чаплинка“, “Каланчак“ и “Чонгар“.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ на Донбассе образовались большие очереди. Причина – сбой в работе приложения “Дій вдома“.

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Теги: Крым, карантин, ГПСУ
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