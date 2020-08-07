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Украина вернет воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы – Шмыгаль

Комментариев: 7
Премьер министр подчеркнул, что воду получит только население, но не военные базы оккупантов.
Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина вернет воду в Крым
Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина вернет воду в Крым
Фейсбук Кабмина

Украина может возобновить поставки пресной воды с материковой части в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью “Радіо Свобода“.

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“В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в где-то другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее“, - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз“.

Это невозможно, - подчеркнул Шмыгаль.

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Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в оккупированный Крым.

Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Крыму достаточно питьевой воды для граждан. Ее не хватает только промышленным предприятиям.

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Теги: Крым, Шмыгаль, премьер-министр, северо-крымский канал
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    07.08.2020, 18:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Для того, чтобы в прошлом веке дать воду в Крым пришлось строить Каховский гидроузел с Каховским водохранилищем. Для этого из зоны затопления отселили сотни сел, тысячи людей согнали с родных мест, оторвали от родных могил. Это не было гуманитарной катастрофой?
ВосставшийИзБана    07.08.2020, 18:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А когда крымских татар депортировали? А когда Крым аннексировали? Это что?
ruslanmx    07.08.2020, 18:05
Оценка:  0
ruslanmx
На воротник им,пусть сокращают население и военных до 400 тысяч,как было до Украины, поить их никто не собирается!!!
Брюква_и_Клюква    07.08.2020, 18:05
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Шмыга сам пойдет это проверять? Зеленый кремлевский дурак.
meglj    07.08.2020, 17:59
Оценка:  -19
meglj
И это будет последний день ....зеБдядям
MykRom    07.08.2020, 17:56
Оценка:  +3
MykRom
Критерии? Сколько зелёных вежливых должно отгуманитариться, чтобы это стало катастрофой?
ВосставшийИзБана    07.08.2020, 17:45
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
С какого перепугу?
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