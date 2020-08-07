Украина вернет воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы – Шмыгаль

Премьер министр подчеркнул, что воду получит только население, но не военные базы оккупантов.

Украина может возобновить поставки пресной воды с материковой части в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью “Радіо Свобода“.

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“В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в где-то другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее“, - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду “оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз“.

Это невозможно, - подчеркнул Шмыгаль.

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Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в оккупированный Крым.

Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что в Крыму достаточно питьевой воды для граждан. Ее не хватает только промышленным предприятиям.