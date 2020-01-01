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Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед 1 сентября

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Учителям придется пройти тестирование, если у них будут симптомы коронавируса.
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины
МОЗ

Украинских учителей перед началом нового учебного года не будут тестировать на COVID-19. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, только если у учителя есть симптомы коронавируса или если он контактировал с человеком, который заразился, его направят на тестирование. Заставлять педагогов без оснований нет необходимости.

В приказах МОЗ четко указано, в каких случаях следует проводить тестирование на коронавирус. Про педагогов там ничего не сказано.

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Учебный год начнется во всей Украине 1 сентября, но с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе. Если населенный пункт или регион находится в "красной" зоне, то там занятия не начнутся. Дело в том, что в такой карантинной зоне запрещается работа образовательных учреждений.

Ранее МОЗ утвердило рекомендации для работы школ в условиях карантина. Перед началом занятий у учителей и школьников будут мерить температуру тела. В классах на занятиях дети могут быть без защитных масок, но они обязательны в остальных школьных помещениях. В классах должны быть спиртовые антисептики.

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Теги: учителя, Степанов, COVID-19
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