На Киевщене пенсионер сбил ребенка на пешеходном переходе

Момент аварии засняли камеры наблюдения.

В селе Немешаево Бородянского района Киевской области 82-летний киевлянин сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает полиция области.

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Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него сломана ключица.

Информация о происшествии поступила в полицию, после чего правоохранители оперативно нашли мужчину. Они изъяли автомобиль с повреждениями после аварии.

одителя задержали, он находится в СИЗО. Сейчас решают вопрос об объявлении ему подозрения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине авто дважды переехало ребенка.