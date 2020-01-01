На Львовщине авто дважды переехало ребенка. 18+
В Дрогобыче Львовской области водитель авто, двигаясь задним ходом, сбил и дважды наехал на 4-летнюю девочку, которая каталась на самокате.
Авария произошла, когда отец девочки отвлекся.
По информации полиции, водитель автомобиля Volkswagen, 19-летний житель города Дрогобыча, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали.
Водителю грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что выживший в резонансном ДТП под Киевом подросток выписан из больницы.
Виновнику трагедии Антону Желепе грозит до 10 лет тюрьмы. В момент аварии на чужом авто он был пьян и под воздействием наркотиков. Свою вину он признал.
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