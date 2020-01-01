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Известно, кто будет выявлять COVID-19 среди учеников школ

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Вся ответственность возложена на руководство школ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Выявлять случаи коронавирусной инфекции среди школьников будет руководство школ. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, руководство школы должно следить за состоянием здоровья учеников. В школах будут приняты меры для своевременного выявления детей с признаками респираторного заболевания.

Соответствующие правила разработаны МОЗ и Министерством образования и науки. В них четко указано, как должна проводиться процедура измерения температур тела детей, учителей и персонала школ, в какие сроки и когда нужно обращаться в больницы, если обнаружен подозрительный случай.

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Глава МОЗ добавил, что ответственность за соблюдением санитарных норм тоже возложена на руководство школ и их собственников.

Ранее стало известно, что новый учебный год начнется в Украине 1 сентября, как обычно. Однако, не во всех регионах. Дети не пойдут в школу, если их регион относится к “красной“ карантинной зоне.

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Теги: Степанов, школы, коронавирус, COVID-19, ученики
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