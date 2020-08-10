Возле затонувшего танкера "Delfi" начали расчищать дно

Каменную гряду на дне моря разбирает подъемный кран.

У танкера “Delfi“, затонувшего возле Одессы в ноябре 2019 года, специальный подъемный кран начал разбирать каменную гряду. Об этом сообщает “Думская“.

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Камни не дают буксирам и другим кранам близко подойти к затонувшему судну, чтобы попировать его поставить на киль и эвакуировать.

Сейчас расчисткой дна занимается подъемный кран “Атлас-4“. Потом к работам привлекут кран Черноморского порта “Богатырь“. С его помощью попробуют поставить танкер на киль. Не исключено также, что к аварийным работам привлекут кран Херсонского порта.

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Если получится расчистить каменную гряду, то тогда танкер можно будет не распиливать на две части, как предлагают некоторые эксперты.

Ранее уже было три попытки поднять танкер “Delfi“, и все они закончились неудачей. До конца текущего месяца Администрация морских портов Украины подпишет контракт с компанией, которая займется эвакуацией этого судна. Стоимость работ оценили в 24,8 млн. гривен. Подрядчика выберут по результатам тендера.