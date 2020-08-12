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В Украине стали дешевле продукты из борщевого набора

Комментариев: 2
Цены на овощи сформированы ниже, чем в прошлом году.
Цены на овощи продолжат падать, - эксперты
Цены на овощи продолжат падать, - эксперты
depositphotos.com

Стоимость продуктов, которые хозяйки используют для приготовления борща, резко упала. Цены на овощи стали меньше, несмотря на общее подорожание многих продуктов в июне.

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Об этом со ссылкой на Госстат сообщает ТСН.

Уже в июле борщевая корзина подешевела на 15%. Уточняется, что кило картофеля в среднем стоит около 5 грн. Средняя цена килограмма моркови – 5-7 грн., в зависимости от качества и размера партии товара.  

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При этом на морковь не падает спрос, в свою очередь, растет и предложение. Это касается и других овощей из борщевого набора. Эксперты говорят, что хороший урожай привел к избытку продукции.

Аналитики отмечают, что продукты для борщевой корзины сейчас ниже, чем в тот же период прошлого года. При этом прогнозируют, что в будущем цены упадут еще.

Напомним, ранее мы писали, что рост цен в Украине замедлился на 0,6%.

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Теги: продукты, борщ, Госстат, удешевление, борщевой набор, цены на продукты, овощи
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Комментариев (2)
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tamarakoren    12.08.2020, 12:21
Оценка:  0
tamarakoren
"По данным Госстата, больше всего на июль(более свежих данных пока нет) подорожали хлеб и хлебобулочные изделия(на 9% за полгода), молоко (на 6,5, сыр и творог(на 5,9, масло(на 5,4, фрукты(на 23,8.В начале лета ценники не только не поползли вниз, но и продолжили расти!" За какой ГОД отчёт? )
Woodbrother    12.08.2020, 12:17
Оценка:  +2
Woodbrother
На когот рассчитана эта брехня ? Кроме морковки и лука, ничего в магазине дешевого нет вообще. С ценами при Порошенко вообще не сравнить. При Порошенко помидоры стоили 5 до 12 грн за кг. А сейчас гнилье по 25, а нормальные по 56,00 грн/кг. Картошка-16-25 грн/кг. Где они по 5,0 видели?
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