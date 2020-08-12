В Украине стали дешевле продукты из борщевого набора

Цены на овощи сформированы ниже, чем в прошлом году.

Стоимость продуктов, которые хозяйки используют для приготовления борща, резко упала. Цены на овощи стали меньше, несмотря на общее подорожание многих продуктов в июне.

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Об этом со ссылкой на Госстат сообщает ТСН.

Уже в июле борщевая корзина подешевела на 15%. Уточняется, что кило картофеля в среднем стоит около 5 грн. Средняя цена килограмма моркови – 5-7 грн., в зависимости от качества и размера партии товара.

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При этом на морковь не падает спрос, в свою очередь, растет и предложение. Это касается и других овощей из борщевого набора. Эксперты говорят, что хороший урожай привел к избытку продукции.

Аналитики отмечают, что продукты для борщевой корзины сейчас ниже, чем в тот же период прошлого года. При этом прогнозируют, что в будущем цены упадут еще.

Напомним, ранее мы писали, что рост цен в Украине замедлился на 0,6%.

