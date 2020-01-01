На херсонском курорте мужчина катался на “Бэтмене” и сломал шею

У отдыхающего отняло ноги и руки.

Трагедией закончился отдых 37-летнего курортника в Железном порту на Херсонщине. Там мужчина катался на экстремальном водном аттракционе “Бэтмен” и получил серьезные травмы.

Читай также: На аттракционах Одесчины работал беларусский педофил из базы Интерпола

Об этом рассказала жена пострадавшего Олеся Каменева в Facebook.

Во время движения «Бэтмен» сильно мотыляла безумно несущаяся моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужа соскользнули и его откинуло на торпедной скорости на брезентовую перепонку - дно лодки. Трое водил даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами. Через пару минут, когда они, наконец, увидели, его било всеми частями тела об воду на тонком брезенте и на сумасшедшей скорости, - поделилась Олеся.

Читай также: В Харькове сняли на видео, как из-за вертолета перевернулась лодка

Итог – у мужчины сломана шея, не двигаются руки и ноги. Он в больнице в тяжелом состоянии, его готовят к операции. Несколько дней у потерпевшего держалась температура под 40 градусов, сейчас началось двухстороннее воспаление легких после забоев.

Женщина говорит, что ее супруг – не единственный, кто травмировался на этом аттракционе. Совсем недавно там произошел несчастный случай с девушкой. А на аттракционе “Плюшка”, по ее словам, там же пострадал житель Киевской области. По мнению Олеси, опасные развлечения нужно убрать с курорта.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали, как в Киеве прыгали в реку с поезда метро.

