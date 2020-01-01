Очередной "слуга народа" заразился COVID-19

Роман Грищук сдал положительный тест на коронавирус вместе со своей женой. Свое состояние оценил как нормальное.

Народный депутат от партии Слуга народа Роман Грищук заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 13 августа, политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты", - заявил нардеп.

Также он признался, что "постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты".

"Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", - призвал Грищук и отметил, что его состояние нормальное.

Роман Грищук - член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турецкой Республикой и Аргентинской Республикой.

Как сообщалось, в конце июля народный депутат от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом COVID-19.

Ранее также депутат из фракции Слуга народа Максим Перебийнос заболел коронавирусом.

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