Очередной "слуга народа" заразился COVID-19
Народный депутат от партии Слуга народа Роман Грищук заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 13 августа, политик сообщил на своей странице в Facebook.
Также он признался, что "постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты".
"Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок", - призвал Грищук и отметил, что его состояние нормальное.
Роман Грищук - член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Турецкой Республикой и Аргентинской Республикой.
Как сообщалось, в конце июля народный депутат от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом COVID-19.
Ранее также депутат из фракции Слуга народа Максим Перебийнос заболел коронавирусом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet