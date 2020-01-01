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Под Харьковом четверо детей наелись крысиного яда

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Сейчас дети находятся в больнице. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Сейчас дети находятся в больнице
Сейчас дети находятся в больнице
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Полиция проводит проверку по факту отравления малолетних детей на Харьковщине. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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“Четверо жителей поселка Липцы возрасте 2, 5, 6 и 8 лет доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы. По словам врача, состояние детей удовлетворительное“, - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

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При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть.

Сейчас все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области 3-летняя малышка устроила пожар в машине. Девочка играла со спичками и получила ожоги.

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Теги: ребенок, Харьковская область, отравление, больница
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