Из одесского порта начали вывозить аммиачную селитру

В порту ещё осталось около 6 тысяч тонн нитрата аммония.

Из порта «Пивденный», который располагается возле Одессы, начали вывозить аммиачную селитру, хранящуюся под открытым небом на причалах 1 и 2. Об этом сегодня информирует “Думская“.

Ещё несколько дней назад в порту «Пивденный» было 12 тысяч тонн нитрата аммония. Его завезли из Турции и Болгарии в качестве удобрения. Сейчас этого вещества там осталось около 6 тысяч тонн.

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Аммиачную селитру вывозят из порта на специальный склад примерно по 400-500 тонн в сутки. Начальник администрации порта Максим Широков утверждает, что к концу августа причалы 1 и 2 очистят.

Каждый год через порт «Пивденный» проходит очень много нитрата аммония. Например, в прошлом году там хранилось в общей сложности 47 тысяч тонн этого вещества. За него полную ответственность несет собственник, а не администрация порта.

Напомним, что 4 августа в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра. Взрыв разрушил почти половину города. Повреждено или полностью разрушено 4 тысячи зданий. Погибло много людей.