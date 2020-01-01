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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область

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Глава государства посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности.
Владимир Зеленский в Херсонской области
Владимир Зеленский в Херсонской области
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 августа 2020 года, прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Глава государства примет участие в презентации программы развития области на ближайшие годы, ознакомится со строительством в регионе.

Кроме того, Зеленский вместе с делегацией иностранных послов, которую возглавляет министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности. 

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В частности, они побывают в Винодельческом хозяйстве князя п.н. Трубецкаго и на предприятии "Чумак". Делегация послов также планирует посетить биосферный заповедник "Аскания-Нова". Иностранным дипломатам представят потенциал Херсонской области в сфере туризма, бизнеса и инвестиций

Ранее Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Запорожской области. Он проконтролировал ход некоторых строек и принял участие в презентации программы развития области на ближайшие шесть лет.

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Теги: Зеленский, Херсонская область
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