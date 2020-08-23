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Нам нужен мир только на условиях Украины - Зеленский

Комментариев: 2
По словам президента, только "современное и мощное войско может быть гарантией мира".
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время выступления а III международном волонтерском и ветеранском форуме заявил, что Украине нужен мир на наших условиях. Об этом сообщается на сайте Офиса президента в воскресенье, 23 августа.

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“Нам нужен мир только на условиях Украины. “Мы все прекрасно понимаем, что когда он наступит, это не значит, что сильная и боеспособная армия нам больше будет не нужна. Все наоборот. Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира. А мощное войско может быть только в успешной стране - там, где есть успешный бизнес“ - заявил президент.

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Напомним, ранее президент передал армии 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины.

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Теги: Владимир Зеленский, мир, Донбасс, Украина
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Комментариев (2)
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КоляТашлинков    23.08.2020, 14:01
Оценка:  -22
КоляТашлинков
Клоун,ты не в тех полномочиях чтобы ставить условия хоть кому-нибудь.И это все знают.Как решат другие так и будет.Твой номер шестнадцатый.
Путин-Xyйло    23.08.2020, 14:18
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Соси не отвлекайся!
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