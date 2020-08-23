Нам нужен мир только на условиях Украины - Зеленский

По словам президента, только "современное и мощное войско может быть гарантией мира".

Президент Владимир Зеленский во время выступления а III международном волонтерском и ветеранском форуме заявил, что Украине нужен мир на наших условиях. Об этом сообщается на сайте Офиса президента в воскресенье, 23 августа.

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“Нам нужен мир только на условиях Украины. “Мы все прекрасно понимаем, что когда он наступит, это не значит, что сильная и боеспособная армия нам больше будет не нужна. Все наоборот. Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира. А мощное войско может быть только в успешной стране - там, где есть успешный бизнес“ - заявил президент.

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Напомним, ранее президент передал армии 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-72. Новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины.