Боевики три раза нарушили режим прекращения огня

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 23 августа, боевики три раза открывали огонь в сторону ВСУ, нарушив тем самым режим тишины. Об этом информирует штаб ООС.

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В районе Авдеевки противник вел кратковременный обстрел из легкого стрелкового оружия, а также произвел выстрел из подствольного гранатомета. Также из стрелкового оружия украинские позиции обстреляли возле Зайцево.

Украинские военнослужащие на провокации не поддались и не стали открывать ответный огонь. Потерь среди них нет.

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Кроме того, вчера, 23 августа, боевики возле Александровки проводили инженерное оборудование своих позиций, что запрещено по условиям июльских соглашений.

Напомним, что на прошлой неделе в зоне ООС задержали снайпера боевиков, который решил добровольно сдаться ВСУ. Он заявил, что не захотел служить в заградительном отряде и не выдержал издевательств главарей оккупационных подразделений.