В День независимости в ООС сбросили осколочную гранату

За минувшие сутки и в начале текущих потерь и ранений в рядах ВСУ не было.

На большинстве участков ответственности украинских подразделений 24 августа было спокойно. В то же время военные зафиксировали один факт нарушения перемирия со стороны захватчиков.

Читай также: Участники марша прорвались под Офис президента

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, оккупанты применили беспилотник, чтобы сбросить осколочную гранату ВОГ-17. Факт имел место на украинских позициях близ Майорска.

Читай также: В центре Киева задержали “стрелка ДНР“

Вследствие провокации потерь и ранений в рядах ВСУ не было. В то же время офицер Вооруженных сил Сергей Нещадим сообщил в Твиттере, что в минувшие сутки в результате драки скончался один оккупант.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности боевых бригад Украины на фронте обстрелов не задокументировано. Также не было других нарушений договоренности о перемирии со стороны сепаратистских сил. Режим тишины соблюдается в полной мере.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал дату саммита по Донбассу.

