Сейчас нет возможности пустить воду в Крым - Арахамия

Так политик отреагировал на слова Леонида Кравчука.

Глава парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет никаких шансов в Верховной Раде принять решение о возобновлении водоснабжения в Крым, как предложил Леонид Кравчук. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

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По словам Арахамии, Украина сейчас не планирует возобновлять водоснабжение Крымского полуострова.

Так политик сегодня отреагировал на слова первого украинского президента Леонида Кравчука о том, что Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа. Речь идет о простых жителях полуострова, но не про промышленные предприятия и тем более военные базы.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль тоже говорил о том, что если в Крыму вдруг произойдет гуманитарная катастрофа, то Украина начнет поставлять туда воду. Но только простым гражданам, а не военным базам или промышленным предприятиям.

Шмыгаль отметил, что Украина всегда будет заботиться о своих гражданах, где бы они не находились.