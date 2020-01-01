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Под Харьковом ребенок пережил клиническую смерть от удара током

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Мать с ребенком едва не погибли от поражения электричеством.
Медикам удалось спасти ребенка
Медикам удалось спасти ребенка
depositphotos.com

Полиция расследует обстоятельства несчастного случая, который произошел в поселке Васищево Харьковской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, от удара током едва не погибла 21-летняя женщина и ее сын в возрасте 1 год 3 месяца.

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“25 августа в 13:35 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен ребенок с электротравмой в тяжелом состоянии после клинической смерти“, - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, на территории частного домовладения ребенок гулял рядом с матерью, которая поливала огород. Ребенок случайно дотронулся до электропровода под напряжением. Женщина подбежала к малышу, схватила его и также получила электротравму.

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Мать и ребенок сейчас находятся в больнице. Полиция продолжает проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве африканец угнал машину с двумя детьми в салоне. Злоумышленника поймали в течение нескольких минут после сообщения об угоне.

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Теги: ребенок, Харьковская область, удар током
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