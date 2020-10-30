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Конституционный Суд уже готов переезжать в Харьков

Комментариев: 20
На фоне скандала с отменой ряда антикоррупционных законов глава КСУ заявил о готовности ведомства перебраться в другой город.
Александр Тупицкий
Александр Тупицкий
кадр из видео

Конституционный Суд готов переехать в Харьков, если это необходимо будет в рамках государственной политики. Об этом председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал на брифинге.

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“Ни один судья Конституционного суда Украины не сказал, что он уйдет в отставку, если Конституционный Суд переведут в другую область или город. Более того, я сказал, что если такая ситуация, то парламент фактически создает воз, мы впряжемся и потянем его и при желании мы сократим сроки переезда - возможно, до года. Можно использовать два помещения. Если это для политики государства нужно, то мы готовы - хоть завтра“, - сказал Тупицкий, отвечая на вопрос, готов ли КСУ переехать в Харьков.

Председатель КС отметил, что общался с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Я ему доложил о ситуации с переездом. Я считаю, что у Президента, возможно, была правильная задумка, он хотел ... чтобы несколько таких учреждений, в том числе и Конституционный Суд, перевезти в другие регионы Украины, чтобы, возможно, и то же давление не такое бы было на Конституционный Суд, возможно, усилить регионы, - сказал Тупицкий.

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Он добавил, что ранее в Конституционном Суде по запросу от Кабмина посчитали, сколько будет стоить такой переезд, и необходимо будет, по приблизительным подсчетам, до 1,5 млрд грн.

Напомним, у Зеленского хотят заменить судей Конституционного суда. КСУ формировали Янукович и Порошенко, сейчас он себя дискредитировал, считают в ОП.

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Теги: Конституционный суд, Киев, Харьков
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Комментариев (20)
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ЗаелоПластинку    30.10.2020, 23:47
Оценка:  +11
ЗаелоПластинку
Почему в Харьков? Неужели на Лукьяновке условия плохие? Или они в Качановскую больше хотят?
Путин-Xyйло    30.10.2020, 23:26
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Хочется процитировать Виталя Кличко: "Им пора готовиться к земле!"
iybuba    30.10.2020, 20:43
Оценка:  +25
iybuba
Твари недобитые
Мыкола    30.10.2020, 19:52
Оценка:  -22
Мыкола
А что Харьков уже стал столицей коррупционеров ?
autsaider_gigimo    30.10.2020, 19:39
Оценка:  +24
autsaider_gigimo
На нары пора переезжать, а не в Харьков.
WTF2wtf    30.10.2020, 19:33
Оценка:  +28
WTF2wtf
Переехать нах - это вовсе не в Харьков
vicinq    30.10.2020, 19:02
Оценка:  +29
vicinq
Этот судейский состав КСУ себя полностью дискредитировал и БОЛИЕ не имеет права представлять ни законность ни тем более Украину . Преступники должны сидеть в тюрьме.
Woodbrother    30.10.2020, 19:17
Оценка:  +10
Woodbrother
Вас в детстве не роняли об жесткие напольные покрытия ?
Брюква_и_Клюква    30.10.2020, 19:30
Оценка:  +19
Брюква_и_Клюква
Безусловно, дискредитировал. Но я не уверен, что следующий состав, назначенный Каломойским по новому закону, будет лучше. В нынешнем составе есть хотя бы два адеквата.
upss1    30.10.2020, 19:00
Оценка:  +9
upss1
Лучше сразу- в Ростов. Тридварасы дырявые...(((
realМовчанюк    30.10.2020, 18:58
Оценка:  +32
realМовчанюк
переехать только в тюрьму !!!
vicinq    30.10.2020, 18:57
Оценка:  +31
vicinq
Земля у ВРАГОВ УКРАИНЫ должна гореть под ногами...И если не терпится переехать то думаю Львов . Ивано-Франковск . Оно думало в Харькове сепарское гнездо свить и гадить..
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