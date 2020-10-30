Конституционный Суд уже готов переезжать в Харьков

На фоне скандала с отменой ряда антикоррупционных законов глава КСУ заявил о готовности ведомства перебраться в другой город.

Конституционный Суд готов переехать в Харьков, если это необходимо будет в рамках государственной политики. Об этом председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал на брифинге.

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“Ни один судья Конституционного суда Украины не сказал, что он уйдет в отставку, если Конституционный Суд переведут в другую область или город. Более того, я сказал, что если такая ситуация, то парламент фактически создает воз, мы впряжемся и потянем его и при желании мы сократим сроки переезда - возможно, до года. Можно использовать два помещения. Если это для политики государства нужно, то мы готовы - хоть завтра“, - сказал Тупицкий, отвечая на вопрос, готов ли КСУ переехать в Харьков.

Председатель КС отметил, что общался с президентом Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Я ему доложил о ситуации с переездом. Я считаю, что у Президента, возможно, была правильная задумка, он хотел ... чтобы несколько таких учреждений, в том числе и Конституционный Суд, перевезти в другие регионы Украины, чтобы, возможно, и то же давление не такое бы было на Конституционный Суд, возможно, усилить регионы, - сказал Тупицкий.

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Он добавил, что ранее в Конституционном Суде по запросу от Кабмина посчитали, сколько будет стоить такой переезд, и необходимо будет, по приблизительным подсчетам, до 1,5 млрд грн.

Напомним, у Зеленского хотят заменить судей Конституционного суда. КСУ формировали Янукович и Порошенко, сейчас он себя дискредитировал, считают в ОП.