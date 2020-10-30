В КСУ прокомментировали обвинения в госизмене в адрес главы суда

Следователи Госбюро расследование забыли о презумпции невиновности в своих сообщениях о Тупицком, заявили в КСУ.

В Конституционном суде заявили о продолжении давления на КСУ после открытия уголовного дела на главу суда Александра Тупицкого. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Там также призвали ГБР придерживаться презумпции невиновности в своих сообщениях.

В КСУ отметили, что новость о возбуждении дела против Тупицкого за завладение землей в оккупированном Крыму изначально содержала утвердительную формулировку касательно совершения им преступления, а позже в предложение было добавлено слово "возможно".

КСУ напомнил Госбюро расследований о статье 62 Конституции, в которой идет речь о презумпции невиновности.

"Надеемся, что в дальнейшем должностные лица ГБР в своей деятельности будут руководствоваться исключительно нормами Конституции Украины и действующего законодательства", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня в ГБР сообщили, что против Тупицкого открыли уголовное дело по факту государственной измены. Причиной стала покупка земельного участка в аннексированном Крыму и его оформление согласно российскому законодательству, чем Тупицкий фактически признал юрисдикцию российского органа над Крымом, сообщили в ГБР.

В свою очередь Тупицкий сегодня заявил, что отказывается идти на допрос в ГБР.

Напомним, в Украине разгорелся политический скандал после того, как 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина в результате чего в Раду подадут срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.

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