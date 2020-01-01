Погода в Украине: Ноябрь начинается с холодов
Понедельник, 2 ноября, по Украине ожидается прохладная погода, а нескольких областях пройдут дожди.
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“2 ноября циклон, который крутился над всей Украине и первый доказал нам, что поздняя осень все же пришла, сместится к востоку и приведет к дождям лишь на Левобережье Украины. Остальные территории Украины побудет без осадков“, - сообщает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ночью и днем будут не сильно отличаться. Ночью - 5 + 9 градусов, на Западе 0 + 5 градусов. В течение дня в Украине ожидается + 8 + 12 градусов, на юге + 9 + 14 градусов.
“Киевлянам завтра стоит одеть какой-то яркий шарфик, бросить в сумку апельсин, а потом поставить его перед рабочим компьютером, периодически его нюхать (кто может), и смотреть на него время от времени для размывания осенней понедельника меланхолии“, - добавляет Диденко.
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В столице 2 ноября без осадков, температура воздуха +8 +10 градусов.
На неделе осадков будет немного, температура будет испытывать незначительные колебания, ощутимое похолодание ориентировочно - только через неделю.
Напомним, ранее сообщалось, что
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