В Сумах сняли на видео руфера на крыше троллейбуса

Экстремал прокатился верхом на транспортном средстве.

В Сумах засняли опасные покатушки верхом на троллейбусе. Так, неизвестный забрался на крышу общественного транспорта и проехался по ночному городу.

Об этом сообщило местное КП “Электроавтотранс” в соцсети.

В Сумах руфер решил покорить троллейбус, - написали коммунальщики.

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Они также выложили в сети видео. Сотрудники КП отметили, что кадры были сняты на видеорегистратор такси, следовавшего сзади. Также в организации попросили не повторять трюк, так как это может плохо кончиться.

Пассажир, видимо, не догадывался, насколько опасны такие покатушки. Ведь напряжение в контактной сети достигает 600 вольт, - отметили в “Электроавтотрансе”.

Свидетелей подобных экстремальных выходок просят сообщать водителю или вызвать полицию.

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