Известны подробности убийства посетителя ресторана Харькова

У него возник конфликт с компанией мужчин.

У 37-летнего киевлянина, которого убили в одном из ресторанов Харькова на улице Ярослава Мудрого, произошел конфликт с компанией отдыхавших там мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читай также: В Киеве жестоко убита администратор магазина, убийца найден

Тело убито мужчины нашли в ресторане 1 ноября примерно в 5:50. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и экспертов.

На теле убитого были следы ножевых ранений. Рядам с ним лежал пистолет для отстрела резиновых пуль.

Установлено, что между погибшим и компанией мужчин произошел конфликт. Харьковчанин открыл по посетителям огонь из своего пистолета. Между ним и несколькими мужчинами завязалась драка. Потерпевший получил два ножевых ранения и умер от потери крови.

Читай также: Харьковчанин убил новую знакомую, чтобы жена не ревновала

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Ранее стало изустно, что в Киеве отец убил своего 6-летнего сына, а потом поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.