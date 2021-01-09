"Нас вынуждают закрыть город": мэр Тернополя о локдауне

Мэр уверен, что областные власти введут в городе карантин с 11 января. Он добавил, что полиция штрафует предпринимателей, а на директоров школ и учителей собираются открывать производства.

Локдаун в Украине с 8 по 24 января Facebook/Сергій Надал

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что полиция массово штрафует предпринимателей за несоблюдение карантинных ограничений. По мнению мэра, власти заставляют закрыть город. Об этом Надал написал на своей странице в Facebook.

"Нас вынуждают закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - отметил в соцсети Надал.

Он добавил, что в городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом: "Количество выявленных больных 8 января - 36, 9 января – 27. Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью".

По информации мэра, правоохранители собираются "выставить кордоны около школ", чтобы дети не смогли попасть в учебные заведения. А на директоров и учителей будут открыты дела.

"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", - заявил Сергей Надал.

Он добавил, что в ближайшее время состоится экстренное заседание областной комиссии по ЧС при Тернопольской облгосадминистрации.

"Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - считает городской голова.

Напомним, ранее городские власти отказались вводить карантин в Тернополе. Планировалось продолжить во всех обучение, а субъектам хозяйствования рекомендовали не прекращать свою предпринимательскую деятельность.

От усиления карантина с 8 по 24 января выступил и мэр Черкасс.

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