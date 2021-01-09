"Нас вынуждают закрыть город": мэр Тернополя о локдауне
Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что полиция массово штрафует предпринимателей за несоблюдение карантинных ограничений. По мнению мэра, власти заставляют закрыть город. Об этом Надал написал на своей странице в Facebook.
"Нас вынуждают закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - отметил в соцсети Надал.
Он добавил, что в городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом: "Количество выявленных больных 8 января - 36, 9 января – 27. Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью".
По информации мэра, правоохранители собираются "выставить кордоны около школ", чтобы дети не смогли попасть в учебные заведения. А на директоров и учителей будут открыты дела.
"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", - заявил Сергей Надал.
Он добавил, что в ближайшее время состоится экстренное заседание областной комиссии по ЧС при Тернопольской облгосадминистрации.
"Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - считает городской голова.
Напомним, ранее городские власти отказались вводить карантин в Тернополе. Планировалось продолжить во всех обучение, а субъектам хозяйствования рекомендовали не прекращать свою предпринимательскую деятельность.
От усиления карантина с 8 по 24 января выступил и мэр Черкасс.
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