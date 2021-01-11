Россия довела до ручки: Кулеба объяснил проблемы Крыма

У Кремля не получится переложить на Украину ответственность за проблемы оккупированного Крыма.

Проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его “до ручки“. Любые обращения Москвы в международные инстанции по этому вопросу абсолютно бесперспективны. Об этом в интервью “Обозревателю“ рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил, что по международному праву ответственность за ситуацию в Крыму несет страна-оккупант.

“Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в “геноциде“, обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны“, - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что Россия только создает информационный шум, пытаясь всех обвинить.

Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановление исключительно в контексте деоккупации полуострова, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало водой жителей Симферополя.