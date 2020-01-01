Объявлено подозрение главе в “Министерстве госбезопасности ДНР”, - СБУ
Контрразведка СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность главы так называемой Службы пограничной охраны в Министерстве госбезопасности “ДНР”.
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Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Уточняется, что фигуранта считают причастным к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также его обвиняют в участии в террористической деятельности.
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Следствие органов безопасности установило, что чиновник с 2015 года входит в состав террористического формирования. На посту начальника “службы” он обеспечивает противозаконный “пограничный контроль” захваченных боевиками “ДНР” участков государственной границы Украины.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается под руководством Донецкой облпрокуратуры.
Напомним, ранее мы писали, что в “ДНР” сгорел храм Василия Великого.