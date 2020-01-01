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“РФ по Донбассу продолжает изображать наблюдателя конфликта”, - Кравчук

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Глава в ТКГ от Украины дал комментарий относительно сегодняшней встречи в “нормандском формате”.
Глава от Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Глава от Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
leonid-kravchuk.com.ua

В Берлине 12 января политические советники собрались на встречу в “нормандском формате”. Они обсудили итоги парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, чего ожидать от “нормандии”, передает Телеграмм-канал PavlovskyNews.

Кравчук заявил, что Россия по-прежнему ведет себя как наблюдатель, а не как полноценный участник конфликта на Донбассе. По его словам, Украина почти на 100% выполнила свою часть обязательств. РФ же, говорит первый президент, не торопится выполнять соглашения.

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По мнению Леонида Кравчука, сейчас важно, чтобы советники подготовили полноценную встречу на самом высоком уровне. При этом, по мнению главы в ТКГ, новое заседание может состояться уже нынешней весной.

Также дипломат отметил, что Америку нужно обязательно подключить к переговорам, так как ее слово может сыграть чуть ли не ключевую роль в решении проблемы с Донбассом. По прогнозам Кравчука, именно после инаугурации Джо Байдена США могут активно заняться конфликтом в Украине. По словам лидера в ТКГ, команда нового американского президента уже активно интересуется украинским вопросом.

Напомним, ранее мы также писали, что стало известно имя бойца ВСУ, погибшего во время обстрелов в ООС.

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Теги: Кравчук, РФ, Донбасс, ТКГ, нормандский формат
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