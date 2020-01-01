В 2020 году СБУ ликвидировала 81 банду

В 17 ОПГ принимали участие чиновники и правоохранители.

В 2020 году Служба безопасности Украины выявила и прекратила деятельность 81 организованной преступной группы. В 17 ОПГ принимали участие должностные лица структур власти. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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В 2019 году сотрудники СБУ разоблачили и ликвидировали 47 банд. То есть в 2020 году эффективность противодействия таким преступлениям увеличилась почти в 2 раза.

30 разоблаченных в 2020 году преступных группировок занимались наркобизнесом, 18 – корыстно-насильственными преступлениями. Ещё 7 ОПГ были связаны с правоохранительной деятельностью и охраной.

В минувшем году за преступления, совершенные в составе ОПГ, осужден 31 человек.

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Кроме того, в 2020 году СБУ разоблачила 536 преступлений, связанных с коррупцией. В отношении высокопоставленных лиц окрыли 90 уголовных производств.

Ранее стало известно, что СБУ задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. Он причастен к взрывам нескольких мостов на Донбассе.