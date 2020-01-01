В Одессе судят владельца пиратского онлайн-кинотеатра

Сумма убытков правообладателей – более 1 000 000 гривен.

В Одессе прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в создании пиратского онлайн-кинотеатра и нарушении авторских прав. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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По версии досудебного следствия, подозреваемый самостоятельно создал сайт, на котором показывал художественные фильмы и телесериалы без разрешения собственников авторских прав.

Доход он получал от показа рекламы посетителям сайта во время просмотра фильмов. Сумма убытков правообладателей оценивается в более 1 000 000 гривен.

Правоохранители осуществляли документирование противоправной деятельности подозреваемого на протяжении нескольких месяцев. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176 УК Украины.

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Ранее киберполицейские задержали трех администраторов веб-проекта, которых подозревают в создании мошеннической финансовой пирамиды и присвоении 8 миллионов гривен.