В МИД рассказали, как санкции США повлияют на двусторонние отношения

На этой неделе США ввели санкции против ряда украинских граждан.

Введенные США санкции в отношении нескольких украинских граждан не вызвали напряжения в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

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“Нет, мы его (напряжения – ред.) не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц“, - сказал Кулеба.

Министр отметил, что США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

Напомним, в начале этой недели США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины, которых американские власти считают виновными во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США.