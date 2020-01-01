Тарифный Майдан. Что придумал Кабмин с газом

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м.

Начало года в Украине сопровождается митингами и протестами против повышения тарифов. О росте тарифов на газ и его доставку с 1 января 2021 стало известно еще в конце 2020 года. Цены на голубое топливо после запуска рынка газа с 1 августа 2020 росли чуть ли не ежемесячно, однако никто на это особо не реагировал. На рост тарифов населения отреагировало после празднования Нового года. Требуя уменьшения цен за транспортировку газа, 4 января около 300 жителей Лубенского района Полтавской области перекрыли трассу Харьков-Киев.

Через неделю, 11 января, на протесты вышли жители пяти населенных пунктов Черновицкой области, перекрыв трассу Черновцы - Ивано-Франковск. Они требовали не только снижение тарифов на транспортировку.

Власть отреагировала на протесты обещанием уменьшить тариф на газ. Но при этом существует риск нарушения обязательств перед МВФ.

Корресподент.net разбирался в новых тарифах на газ.

Госрегулирование

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

"На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ для бытовых потребителей может вырасти до 12 и более гривен. Поэтому даю поручение Минэнерго, Минэкономики, Минюсту, другим профильным министерствам и центральным органам исполнительной власти безотлагательно подготовить проект постановления Кабмина о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина с целью защиты бытовых потребителей от чрезмерного роста", - заявил Шмыгаль на заседании правительства.

По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

"То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен ", - пояснил Витренко.

А как же рынок?

Шмыгаль говорит, что введение госрегулирования цены на газ не означает отход от рыночного регулирования цены, а все из-за карантина и необходимости поддержать население в это время.

"Пока рынок газа продолжает формироваться, государство должно поддержать людей. Поэтому решение о госрегулировании цены временное", – подчеркнул премьер.

Но в МВФ уже насторожились. Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у фонда.

По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

Марченко говорит, что МВФ пытаются объяснить, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Траншей не будет?

Реакция Международного валютного фонда и Еврокомиссии на предложение по установлению регулируемой цены на газ для населения будет негативной, поскольку противоречит всем стратегическим реформам газовой отрасли, что велись в последние годы, считает президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Предложение Юрия Витренко идет вопреки договоренностям с МВФ. И, возможно, если МВФ займет принципиальную позицию, то никаких траншей не будет, и выдержит ли наша финансовая система? Ситуация сложная. Популизм власти может привести к потере финансирования МВФ, и при грузе объема наших выплат по внешнему долгу и дефиците бюджета придется включать печатный станок или под сумасшедшие проценты выпускать ОВГЗ, что однозначно ведет к кризису. Тарифная лояльность, низкотарифность может быть обеспечена ценой финансовой нестабильности, в которую страна может войти во второй половине 2021 года", — объяснил Гончар.

Руководитель программ DiXi Group Роман Ницович также считает, что предложение по регулируемой цене на газ для населения выглядит абсолютно нелогичным.

"Предложение Витренко выглядит нелогичным и идет вразрез с тем курсом, который проводило правительство в последние годы, ослабляя регулирование и приближая цены на газ для населения к рыночному уровню. И с 1 августа было отменено положение о возложении спецобязательств для бытовых потребителей. Сейчас функционирует рынок, где каждый может выбирать поставщика газа и "голосовать кошельком", выбирая из предложений разных поставщиков газа", — отметил Роман Ницович.

По его словам, за якобы благими намерениями появляется регулирование, что приведет к негативным последствиям для всего газового сектора.