Украина не воспринимает ультиматумов: МИД ответил Боснии

Лидер боснийских сербов поставил ультиматум, который в МИД считают неуместным.

Украины не воспринимает язык ультиматумов. Об этом в комментарии “Европейской правде“ заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика об условиях возвращения похищенной в Луганске иконы.

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“То, что икона происходит с украинской территории – это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину“, - отметил он.

Пресс-секретарь напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции с 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника принимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности, - отметил Олег Николенко.

Напомним, представитель сербской общины в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик ранее заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, если Украина докажет, что искала ее еще до скандала.