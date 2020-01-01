На “карантинные” выплаты ФОПам добавили денег из бюджета

Кабмин выделил дополнительные средства из специального фонда.

Правительство дало дополнительных денег на “карантинную” поддержку ФОПов и наемных работников.

Читай также: Кабмин перечислил пять главных достижений МВД

Об этом стало известно из постановления, обнародованного на Правительственном портале.

Уточняется, что Кабмин выделил средства на завершение выплат единоразовой помощи в размере 8 тыс. грн. Для этих целей был изъят дополнительно 201 млн грн. из спецфонда госбюджета.

Читай также: Из COVID-фонда на дороги потратили больше, чем на медицину – Минфин

В постановлении указано, что средства будут переданы застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов из-за запрета сферы их деятельности в результате ограничений в локдаун.

Отметим, что для получения компенсаций от государства нужно было оформить заявку через портал Дія до 31 декабря 2020 года. В целом за помощью обратилось 480 тыс. ФОПов и наемных сотрудников.

До Нового года выплатили 3,6 млрд грн 455 тыс. украинцев, остальных перенесли на январь. По подсчетам Минсоцполитики, в целом денег хватит на 712 тыс. чел.

Напомним, ранее мы писали, что “слуга народа“ заявила, что ФОПам хватит “карантинных” 8 тысяч.

