Кабмин перечислил пять главных достижений МВД
В Кабмине составили топ-5 основных достижений МВД за последние несколько лет.
Список был опубликован на странице правительственного портала в Facebook.
Так, достижениями Министерства внутренних дел названы:
- повышение безопасности на дорогах;
- расширение перечня электронных услуг;
- система охраны морских границ;
- жилье для полицейских и спасателей на условиях льготного финансового лизинга;
- разработка проекта "Полицейский офицер общины".
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Уточняется, что для развития безопасности на автодорогах в Киеве установили 20 камер. Еще 30 – в Киевской области, 3 – на Львовщине. В этом году планируется оснастить 300 камерами трассы по всей стране. Также добавляется, что за полгода уменьшилось на 30% число зарегистрированных нарушений ПДД.
МВД развивает электронные услуги. В Украине ввели цифровой паспорт в виде ID-карты, заграничный биометрический паспорт, удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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Также МВД укрепляет безопасность и охрану границ с моря. Была, в частности, запущена программа системы охраны. В течение трех лет Госпогранслужба пополнится 20 скоростными патрульными катерами, пять собираются построить в Украине.
Порядка 2 тыс. семей правоохранителей и сотрудников ГСЧС получили госжилье на условиях льготного лизинга. Благодаря этому молодые кадры стали меньше уезжать за границу. В 2021 году планируется раздать жилье еще 2,5 тыс. работникам МВД с семьями.
В МВД развивают проект Полицейский офицер общины. В рамках программы около 400 оперативников обслуживают территориальные общины. Проект охватывает 18 областей страны.
Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году в Украине появится санитарная авиация.