В ОРДЛО говорят об односторонней передаче Украине пленных, - СМИ

Боевики решили передать Украине женщин, пожилых и больных людей.

Так называемые “ДНР/ЛНР“ в одностороннем порядке якобы решили передать Украине пленных. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает “РБК- Украина“.

Читай также: Россия сорвала переговоры по обмену пленными – Украина в ТКГ

Боевики вернут Украине женщин, пожилых людей, а также страдающих тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе ВСУ. Пленных украинских военнослужащих пророссийские боевики возвращать отказываются.

Последний обмен пленными между Украиной и боевиками, которые временно оккупировали часть территории Донецкой и Луганской областей, прошел весной прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила 20 пленных.

Боевики уже долго блокируют процесс обмена пленными, выдвигая требование, выполнить которое Украина не может. Они требуют процессуально очистить 9 человек, которых украинская сторона ранее освободила.

Читай также: У Зеленского надеются на скорый обмен заключенными

Напомним, что сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти украинских военнослужащих и добровольцев, которые защищали Донецкий аэропорт. “Киборги“ держали оборону с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.