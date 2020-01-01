Врач сообщил о более частом последствии коронавируса

У постковидных пациентов часто наблюдаются одни и те же симптомы, которые приводят их к гастроэнтерологам.

Постковидные пациенты часто обращаются к врачу с болью в желудке и расстройствами кишечника Чернівецька ОДА

Украинский врач-гастроэнтеролог высшей категории Евгений Дубивка рассказал с чем приходится сталкиваться пациентам, которые излечились от коронавиурсной инфекции. Своимы выводами специалист в понедельник, 18 января, поделился с порталом Укринформ.

Так, по его словам, у тех, кто выздоровел часто наблюдаются кишечные колики, боль в желудке и истощение.

По его словам, что в каждом 5-м случае у послековидных пациентов возникают проблемы с желудком или кишечником.

"Это могут быть кишечные боли, явления диспепсии (изжога, тошнота, метеоризм), у некоторых пациентов болезнь протекает без температуры и кашля, но с мощными коликами в животе. Реагирует вздутием, болями, у кого-то ослабляется стул, а у кого-то наоборот - формируется склонность к запорам. У некоторых обостряются колиты. В отдельных случаях, а мы это уже видели дважды, после ковида проявилось одно из самых тяжелых в медицине заболеваний - неспецифический язвенный колит, когда появляются частые поносы с кровью", - отметил Дубивка.

Врач подчеркивает, что кишечник отвечает за четверть иммунитета человека, а по данным исследований, его микробиота формирует наше настроение. К тому же, геном кишечных бактерий, который составляет 3-4 килограмма, в десятки раз превышает человеческий.

"До конца не известно, что происходит в кишечнике при коронавирусе. Если он нормально выделяет свои иммунные вещества, защитная активность возрастает. Понимаете, надо думать не только о маске, мытье рук и чтобы не тереть пальцами глаза, а чтобы и кишечник хорошо работал", - добавил врач.

Ранее ученые сообщили, что помимо резкого роста числа устойчивых к антибиотикам бактерий пандемия COVID-19 может вызвать массовые всплески заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris.

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