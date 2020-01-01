В Украине сегодня заканчивается регистрация на пробное ВНО-2021

Желающие ещё могут успеть зарегистрироваться.

В Украине сегодня, 19 января, заканчивается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

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Успеть зарегистрироваться на пробное ВНО-2021 можно на сайте своего регионального центра оценивания качества образования.

Вначале заполняется регистрационная форма. После этого нужно зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, и распечатать квитанцию. Потом нужно её оплатить. Оплату участия мониторят в своем кабинете участника.

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ВНО в текущем году пройдет 10 апреля. Зарегистрироваться можно только на один предмет. 10-14 апреля выпускники смогут получить тетради в онлайн режиме по любым предметам, которые их интересуют, ответить на вопросы, и узнать результаты тестов.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что после окончания жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, смогут вернуться к полноценному очному обучению.