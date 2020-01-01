Выпускникам школ пообещали смешанное или очное обучение после локдауна

Форма обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Украинские ученики 9 и 11 классов в регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, смогут вернуться к полноценному очному обучению. Об этом в Telegram рассказал министр образования Сергей Шкарлет.

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В регионах с благоприятной санитарно-эпидемической ситуацией учащиеся выпускных классов после завершения локдауна будут учиться по смешанной форме.

Министр отметил, что также планируется восстановление очного или смешанного обучения для школьников других классов. Сейчас ведутся соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санврачом Виктором Ляшко.

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Напомним, в Украине с 8 января действуют усиленные правила карантина. Локдаун закончится 25 января. Школьники сейчас находятся дома на каникулах.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после завершения жесткого карантина в Украине введут так называемый адаптивный карантин. Он будет действовать до 31 марта.