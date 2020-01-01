Мужчина успел совершить несколько разбойных нападений в Харькове и области.

Нападал с ножом на женщин: Под Харьковом задержали рецидивиста

Нападал с ножом на женщин: Под Харьковом задержали рецидивиста

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который с ножом нападал на женщин. Как сообщает пресс-служба полиции, злоумышленник под угрозой применения холодного оружия отбирал у пострадавших ценные вещи. Как выяснилось, 43-летний фигурант уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

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Так, вечером 5 января в полицию поступило сообщение о том, что в городе Чугуеве по улице Фортечный спуск мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук женщины сумку. Заявительница осталась без личных вещей, телефона, документов, банковских карточек и денег.

16 января по улице Музейная мужчина зашел в лифт с 26-летней женщиной. После закрытия дверей он остановил лифт и стал угрожать ножом. Злоумышленник отобрал у потерпевшей деньги в сумме 700 гривен.

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Во время работы над раскрытием разбойных нападений сотрудники Управления уголовного розыска областного главка харьковской полиции получили оперативную информацию, что к преступной деятельности может быть причастен 43-летний житель Чугуевского района.

18 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали данное лицо.

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В ходе следствия полицейские выяснили, что задержанный гражданин причастен к совершению двух грабежей в городе Харькове. 9 декабря 2020 на улице Валентиновской он отобрал у женщины сумку с вещами, золотой цепочкой, кольцом и 200 гривнами. На следующий день злоумышленник напал на женщину на проспекте Гагарина. Он зашел с ней в лифт и начал требовать деньги. Злоумышленник отобрал у потерпевшей кошелек, в котором были 500 гривен и банковские карточки.

По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова и области.

Напомним, в Киеве “блогер“, угрожая ножом, отобрал телефоны у детей. Рецидивист ограбил детей в возрасте 10 и 12 лет.