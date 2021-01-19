Украина попросила Швецию помочь деоккупировать Крым

Первый саммит “Крымской платформы“ состоится 23 августа.

Министр иностранных дел Украины пригласил Швецию присоединиться к “Крымской платформе“. Об этом шла речь во время встречи украинского министра с руководителем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, которая сегодня, 19 января, прибыла в Украину.

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"Я акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все обязательства, взятые на саммите нормандского формата в Париже. Но мы не видим такого со стороны России", - сказал во время пресс-конференции Кулеба.

Он добавил, что Украина рассчитывает, что шведское председательство в ОБСЕ сыграет важную роль в изменение ситуации по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Завтра, 20 января, Дмитрий Кулеба и Анн Линде совершат рабочую поездку в Донецкую область в район проведения операции Объединенных сил.

Ранее стало известно, что первый саммит “Крымской платформы“ состоится 23 августа 2021 года. На нем планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова.