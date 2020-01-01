СБУ объявила в розыск шестерых боевиков "ЛНР"

Участники группировки подозреваются в серии преступлений против государства и населения.

Правоохранители объявили о подозрении шестерым боевикам из так называемой “ЛНР“, которые причастны к преступлениям против национальной и общественной безопасности. Боевики пока не задержаны, их разыскивают. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Среди подозреваемых четверо жителей Кадеевки и Алчевска, которые добровольно присоединились к “МГБ ЛНР“ и занимались “контрразведывательной“ и диверсионной работой, преследованием мирных жителей и их принуждением к сотрудничеству с оккупантами.

Еще двое подозреваемых – руководители Голубовского и Сорокинского городских отделов “миграционной службы ЛНР“. Они принудительно незаконно выдают мирному населению так называемые “паспорта“ и другие “документы“ так называемой “ЛНР“.

Напомним, житель Волыни добровольно помогал иностранным спецслужбам. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.