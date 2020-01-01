Тупицкий заявил, что готов явиться для вручения подозрения

Глава КСУ просит Венедиктову обратиться к президенту с просьбой об отмене указа о его отстранении от должности.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий направил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой обращение, в котором заявил, что готов прийти для вручения подозрения. Об этом говорится в заявлении Тупицкого, которое во вторник, 19 января, обнародовала пресс-служба КСУ.

Тупицкий также просит Венедиктову обратиться к главе государства об отмене им указа о его отстранении от должности судьи КС.

Кроме того, в заявлении содержится адресованная к Венедиктовой просьба обеспечить должное процессуальное руководство досудебным расследованием, а также "устранить допущенные прокурорами и следователями ГБР нарушения". Тупицкий просит генпрокурора "принять меры должного правового реагирования" в отношении следователей ГБР и прокуроров, "допустивших указанные нарушения закона и служебные злоупотребления".

В КС также отмечают, что, согласно закону о КС, судье КС о подозрении в совершении уголовного преступления должен сообщать генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия, что "делает неправомерным осуществления этого процессуального действия кем-либо из других лиц".

Напомним, сегодня в ГБР сообщили, что вручили Тупицкому подозрение, однако тот "имитировал его невручение".

Дело Тупицкого. В чем подозревают главу КСУ

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