Стало известно, когда будут штрафовать за отказ обслуживать на украинском

Для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде, уточнил Креминь.

Штрафовать за отказ говорить на украинском языке будут злостных нарушителей нормы Unsplash

Штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году. Об этом в субботу, 23 января, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.

Однако он подчеркнул, что штрафовать будут не всех подряд. Штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.

Также он подчеркнул, что для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно будет обжаловать в суде.

Напомним, норма закона о штрафах за отказ от обслуживания на украинском языке вступила в силу с 16 января 2021 года. Предприятия всех форм собственности будут штрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен. Соответствующие положения содержатся в ст. 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За неделю языковый омбудсмен Тарас Креминь получил 195 жалоб и обращений из-за обслуживания не на украинском языке.

Ранее Креминь заявил о перспективах украинского языка стать официальным в ЕС.

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