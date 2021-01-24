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Стало известно, когда будут штрафовать за отказ обслуживать на украинском

Комментариев: 1
Для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно обжаловать в суде, уточнил Креминь.
Штрафовать за отказ говорить на украинском языке будут злостных нарушителей нормы
Штрафовать за отказ говорить на украинском языке будут злостных нарушителей нормы
Unsplash

Штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году. Об этом в субботу, 23 января, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.

Однако он подчеркнул, что штрафовать будут не всех подряд. Штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Кремень.

Также он подчеркнул, что для оформления такого штрафа нужны доказательства. И его можно будет обжаловать в суде.

Напомним, норма закона о штрафах за отказ от обслуживания на украинском языке вступила в силу с 16 января 2021 года. Предприятия всех форм собственности будут штрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен. Соответствующие положения содержатся в ст. 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За неделю языковый омбудсмен Тарас Креминь получил 195 жалоб и обращений из-за обслуживания не на украинском языке.

Ранее Креминь заявил о перспективах украинского языка стать официальным в ЕС.

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Теги: Языковой вопрос, штраф, омбудсмен, украинский язык
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    24.01.2021, 00:01
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Для ботов Чпуйла новая тема для метания какашек Надо же чем-то Небутербродыча перебить.
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