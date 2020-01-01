Под Днепром легковушка влетела в грузовик: Труп пассажира вырезали
Под Днепром легковушка на скорости влетела в грузовик. Пассажир скончался на месте, его труп вырезали из авто. Подробности и фото с места происшествия передает пресс-служба ГСЧС.
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В сообщении указывается, что ДТП произошло 24 января. Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Во время движения он врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги.
Мужчину, который находился за рулем, зажало внутри авто. Его вырезали с помощью гидравлических ножниц. Также было деблокировано тело пассажира, который от полученных травм скончался.
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На месте работали 9 спасателей и 2 единицы техники. В данный момент выяснением причин ДТП занимается полиция.
Ранее сообщалось, что на Львовщине поезд протаранил маршрутку на переезде.