Водитель не справился с управлением.

Под Днепром легковушка влетела в грузовик: Труп пассажира вырезали ГСЧС

Под Днепром легковушка на скорости влетела в грузовик. Пассажир скончался на месте, его труп вырезали из авто. Подробности и фото с места происшествия передает пресс-служба ГСЧС.

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В сообщении указывается, что ДТП произошло 24 января. Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Во время движения он врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги.

Фото с места происшествия ГСЧС

Мужчину, который находился за рулем, зажало внутри авто. Его вырезали с помощью гидравлических ножниц. Также было деблокировано тело пассажира, который от полученных травм скончался.

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На месте работали 9 спасателей и 2 единицы техники. В данный момент выяснением причин ДТП занимается полиция.

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