Перекрывают дороги: В ряде украинских городов митингуют моряки

Мореплаватели выступают против коррупции и требуют сменить руководство.

В Украине 25 января бунтуют работники морской отрасли. Так, масштабный митинг проходит в Одесской области, там моряки перекрыли Киевское шоссе у КПП Дачное.

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Об этом стало известно из Телеграм-канала Моряк больше не будет молчать, где появились фото и видео с места событий.

Моряки, в частности, протестуют против поборов при подтверждении квалификации. Они хотят, чтобы были отменены экзамены, где требуется повторно доказывать действительность дипломов со стажем. Сейчас их приходится сдавать каждые пять лет. По словам мореплавателей, чтобы сдать успешно, нужно платить от 1,1 до 8 тыс. долл.

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Сотрудники морской отрасли говорят, что еще в июле 2020 года появился законопроект для упрощенного дипломирования моряков. Но пока депутаты его не приняли.

Также моряки требуют уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия и первого заместителя Госслужбы морского и речного транспорта Андрея Глазкова.

Помимо КПП, моряки собрались на ул. Грушевского возле офиса Морречсервиса в Одессе. Подобные акции протеста организовали в Измаиле, Херсоне, Киеве и Мариуполе. Митингующие говорят, что если власти их не услышат, будут расширять масштабы протестов и, возможно, блокировать другие объекты инфраструктуры.

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Напомним, ранее мы писали, что полиция усилила меры безопасности из-за массовых акций под Радой.

