У президентов много общего, считает Кулеба.

В МИД объяснили, почему Зеленский и Байден легко найдут общий язык depositphotos.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Джо Байден найдут общий язык. Между ними сработает “химия“, считает министр. Информация прозвучала в эфире “Украина 24“.

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По словам Кулебы, он убежден, когда Байден поговорит, а потом проведет встречу с Зеленским, главы государств легко найдут общий язык.

Руководитель МИД объясняет свою позицию тем, что у президентов много общего. Мол они возглавили государство в моменты истории, когда главной задачей было примирение общества и создание мостов.

“У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально“, – заявил Кулеба.

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Как бы то ни было, ранее сообщалось, что первым из европейских лидеров Байден поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.