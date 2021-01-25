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В МИД объяснили, почему Зеленский и Байден легко найдут общий язык

Комментариев: 3
У президентов много общего, считает Кулеба.
В МИД объяснили, почему Зеленский и Байден легко найдут общий язык
В МИД объяснили, почему Зеленский и Байден легко найдут общий язык
depositphotos.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Джо Байден найдут общий язык. Между ними сработает “химия“, считает министр. Информация прозвучала в эфире “Украина 24“.

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По словам Кулебы, он убежден, когда Байден поговорит, а потом проведет встречу с Зеленским, главы государств легко найдут общий язык.

Руководитель МИД объясняет свою позицию тем, что у президентов много общего. Мол они возглавили государство в моменты истории, когда главной задачей было примирение общества и создание мостов.

“У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально“, – заявил Кулеба.

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Как бы то ни было, ранее сообщалось, что первым из европейских лидеров Байден поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Теги: МИД, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, президент
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Комментариев (3)
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nfhvyt    25.01.2021, 14:05
Оценка:  -21
nfhvyt
Байден легко найдёт язык Зе в своей заднице )))
Shaab    25.01.2021, 13:52
Оценка:  +2
Shaab
І в якому ж це місці у них багато спільного? Байден в політиці з 70-го року, кілька разів був сенатором, при Обамі - віце-президентом, в той час, як наше одоробло клеїло дурня на сцені і грало на піаніно у неприродний спосіб. Що у них, крім видової приналежності (Homo sapiens), може бути спільного?
Vixerunt    25.01.2021, 14:02
Оценка:  +2
Vixerunt
С русскими не обнимаются- видимо этого достаточно.
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