Кабмин разрабатывает Меморандум про неизменность тарифов

Он касается тарифов на отопление и горячую воду.

В Украине в ближайшее время подпишут Меморандум про неизменность тарифов на тепло и горячую воду. Такое заявление 25 января сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

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Меморандум касается тарифов на централизованное отопление и горячую воду.

Над ним работает Кабинет министров, профильный комитет Верховной Рады, народные депутаты, Офис Президента, а также Ассоциация городов Украины.

Напомним, Кабмин с 1 февраля 2021 года до конца отеплительного сезона ограничил максимальную стоимость газа для населения на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Также было принято решение о снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Максимальный тариф в этом случае – 1,79 гривен за кубический метр.

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Между тем, в некоторых городах и регионах Украины продолжаются тарифные протесты. Например, сегодня, 25 января, жители Полтавы перекрывали трассу Киев-Харьков, требуя снижения тарифов на газ.